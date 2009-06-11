Павленко пропонує депутатам самим розглянути проект Олімпійського

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО пропонує розглянути проект реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки дотримання законодавства при проведенні робіт з реконструкції НСК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінспорту, з такою пропозицією Ю.ПАВЛЕНКО звернувся до голови цієї ТСК народного депутата Равіля САФІУЛЛІНА.

Міністр пропонує, щоб у засіданні взяли участь представники Мінспорту, ДП «НСК «Олімпійський», генерального проектувальника компанії GMP, адаптера проекту ПТАБ «Серьогін Ю.», інших установ та організацій, що здійснювали координацію, розроблення, експертизу та погодження проектної документації реконструкції стадіону.

Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що станом на сьогодні повністю завершено розробку проектно-кошторисної документації стадії «П» проекту реконструкції НСК «Олімпійський».

Міністр наголосив, що доручення про доопрацювання документу були дані, враховуючи особливу відповідальність при затвердженні проектної документації робіт з реконструкції центральної спортивної арени України та необхідність всебічного узгодження і вивірення фінансово-технічних показників проекту.

"Така форма участі кожного народного депутата, члена ТСК в доопрацюванні проекту та внесення в нього необхідних зауважень та пропозицій буде мати суттєвий вплив на підготовку головної спортивної арени фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році", - зазначив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту.