У Львові вже підозрюють, що Вінський хоче скасувати в них Євро

Голова Львівської облдержадміністрації Микола КМІТЬ оцінив на «двійку» роботу Міністерства транспорту і зв’язку з підготовки аеропорту «Львів» до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на нараді з питань реконструкції ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» він заявив, що «попри запевнення міністра Йосипа ВІНСЬКОГО про те, що 8 червня будуть оголошені технічні умови для потенційних інвесторів, які займатимуться реконструкцією і розбудовою аеропорту до Євро-2012, ми до цього часу не маємо оголошених умов, а 36 потенційних інвесторів мені буквально «обривають» телефон».

М.КМІТЬ також зазначив, що днями він мав розмову з Й.ВІНСЬКИМ, який запевнив, що вже має на прикметі двої реальних інвесторів.

«Але мене цікавлять питання: де обіцяні умови і коли все ж таки буде визначено інвестора? Я щодня літаю і бачу, що роботи у львівському аеропорту зупинені. Це по причині, що немає робочих креслень і немає фінансування. Мене цікавлять конкретні терміни вирішення цього питання», - наголосив голова Львівської ОДА.

Також він вказав на ще одну проблему, пов`язану з аеропортом «Львів». «На рахунок ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» вже надійшло 5 млн. 100 тис грн., призначених для викупу земельних ділянок у жителів Пустомитівського району з метою продовження злітно-посадкової смуги аеропорту. Мінтранс повинен був або дати доручення львівському аеропорту на викуп земельних ділянок, або ж передати це право облдержадміністрації. Цього не зроблено, а тому, якщо ці гроші не будуть освоєні до кінця червня, з усієї суми, згідно з чинним законодавством, повинен бути сплачений податок у розмірі близько 1,5 млн. грн.», - заявив М.КМІТЬ.

Голова ОДА також заявив, що у нього склалося таке враження, що «Мінтранс хоче скасувати Євро-2012 у Західній Україні». Водночас він відкинув припущення, що це «лобізм з боку Мінтрансу на користь якось іншого регіону». «Я мав розмову з керівництвом Харкова – там ситуація не краща і також є нарікання на роботу Мінтрансу», - зауважив М.КМІТЬ.

У робочі й нараді у Львівській ОДА взяли участь також голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК, представники Мінтрансу, Інституту «Украеропроект», керівництво львівського та резервних аеропортів.