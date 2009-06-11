Суперкубок УЄФА: журналістська ідея втілена в м’ячі

28 серпня в Монако «Шахтар» і «Барселона» зійдуться в матчі за Суперкубок УЄФА. Що ж являє собою цей знатний трофей?

· Суперкубок Європи зобов`язаний своєю появою на світ не кому-небудь, а журналістам. Точніше, репортерові голландського видання «De Telegraaf» Антону Віткампу, якому в 1972 році прийшла в голову ідея подивитися, що вийде, якщо в очному протистоянні зійдуться переможці двох найпрестижніших європейських клубних змагань — Кубка чемпіонів і Кубка Кубків. «De Telegraaf» узяла на себе фінансування першого розиграшу Суперкубка, після чого цю ідею підхопив УЄФА.

· В 1972 і 1973 роках володарем трофея ставав амстердамський «Аякс», але у той час змагання мали лише статус товариських. А в 1974 році розиграш Суперкубка і зовсім не відбувся — представники «Баварії» і «Магдебурга» не змогли домовитися між собою про терміни проведення гри.

· З моменту заснування і по 1997 рік включно доля переможця вирішувалася в двохматчевому протистоянні на своєму і чужому полях команд-володарів Кубка Чемпіонів і Кубка Кубків — за винятком 1984, 1986 і 1991 років, коли з тих або інших причин УЄФА ухвалював рішення провести лише один матч. Після скасування Кубка володарів Кубків після закінчення сезону 1998/99 було вирішено проводити матч за Суперкубок Європи за наслідками однієї зустрічі між переможцями Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА.

· З 1998 року незмінним місцем проведення фіналу Суперкубка УЄФА визначили стадіон «Луї-Доз’єм», розташований на узбережжі Середземного моря в районі Фонв’єй, в Монако. Арену, що вміщає 18 000 глядачів, побудував у 1985 році принц Рене III. Побудував і назвав на честь свого діда — Луї II. Що цікаво, із-за близького сусідства з морем багато приміщень стадіону, включаючи автомобільну стоянку, знаходяться під землею.

· Сам Кубок довгий час залишався найменшим європейським трофеєм. Не дивно, враховуючи його зріст в 42,5 сантиметри і вагу в 5 кілограмів. Лише у 2006 році на зміну старому трофею прийшов новий і тепер чаша важить 12,2 кг при висоті 58 см.

· Суперкубок УЄФА — приз перехідний. Тому охочим залишити оригінал трофея назавжди в своєму розпорядженні доведеться неабияк потрудитися, вигравши його тричі підряд або п`ять разів в цілому, що вдалося поки тільки італійському «Мілану». Музей «россонері» прикрашає оригінал європейського Суперкубка з 2007 року.

· Регламент вирішального матчу на Суперкубок УЄФА оригінальністю не відрізняється: «Шахтар» з «Барселоною» зіграють 2 тайми по 45 хвилин. У разі нічийного результату командам належить відбігати ще два тайми по 15 хв. Якщо ж і вони не виявлять переможця, то доля призу вирішуватиметься в серії пенальті.

· Іспанській «Барселоні» Суперкубок УЄФА підкорявся двічі: у 1992 році каталонці здолали бременський «Вердер» (2:1 вдома і 1:1 на виїзді), а в 1997 — дортмундську «Боруссію» (1:1 на виїзді і 2:0 удома). Ще чотири спроби каталонців завоювати трофей успіхом не увінчалися: у 1979 р. «гранатово-сині» не змогли обіграти «Ноттінгем Форест», в 1982 — «Астон Віллу», в 1989 — «Мілан» і в 2006 — «Севілью».

Наставник «гірників» Мірча Луческу має досвід виступу у фіналі Суперкубка Європи, більш того — досвід переможця. У 2000 році «Галатасарай» Луческу обіграв мадридський «Реал» з рахунком 2:1. Долю володаря Суперкубка вирішив гол Фатіха Ак’єла на 103-ій хвилині зустрічі.

Прес-служба ФК «Шахтар»