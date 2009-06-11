У Ахметова підозрюють, що їхню репутацію хотіли очорнити

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) офіційно спростовує слова міністра спорту Польщі Мирослава ДЖЕВЕЦЬКОГО про заборгованість президента клубу Ріната АХМЕТОВА перед підрядником будівництва стадіону «Донбас Арена».

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, 10 червня в низці ЗМІ з`явилася цитата з виступу міністра спорту Польщі М.ДЖЕВЕЦЬКОГО, в якій міститься інформація про те, що Р.АХМЕТОВ нібито заборгував підрядникові будівництва донецького стадіону «Донбас Арена» 70 млн. доларів.

«ФК «Шахтар», який виступає замовником цього будівництва, офіційно заявляє, що приведена інформація абсолютно не відповідає дійсності», - сказано в заяві клубу.

У заяві наголошується, що ФК «Шахтар» ніколи не мав проблем з оплатою послуг партнерів і підрядників і не дозволяв собі затримок за будь-якими фінансовими зобов`язаннями - зокрема що стосується «Донбас Арени».

«Більше того, слід зазначити, що обсяг уже проведених виплат з «Донбас Арени» на сьогодні становить близько 99% загальної вартості будівництва елітного стадіону», - зазначається в заяві.

ФК «Шахтар» висловлює сподівання, що заява М.ДЖЕВЕЦЬКОГО - це «непорозуміння, яке виникло через неправдиві дані, надані його несумлінними підлеглими».

«Інакше ми змушені будемо розглядати слова польського міністра як свідому дезінформацію громадськості, покликану очорнити репутацію як ФК «Шахтар» і його президента Р.АХМЕТОВА, так і міста Донецьк - потенційної приймаючої сторони Євро-2012», - наголошується в заяві клубу.