ЄБРР у 2009 р. інвестує в українську економіку 1 млрд. євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) має намір 2009 року інвестувати в економіку України 1 млрд. євро.

Як повідомило управління зв`язків зі ЗМІ секретаріату Кабінету Міністрів України, про це заявив голова делегації Ради директорів ЄБРР Тері БРАУН на зустрічі з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО в Києві в середу.

«Ми хочемо працювати з вами в період кризи, але ще більше значення має те, що ми хочемо з вами працювати й після кризи», - сказав він.

При цьому Т.БРАУН додав, що Україна є ключовою країною і в європейському, і в світовому контексті, і завдяки скоординованим діям сторони «зуміють створити сильнішу та кращу Україну».

Представник ЄБРР нагадав, що банк надавав Україні допомогу в реструктуризації банківського сектора й планує працювати з банками надалі для кредитування економіки України.

За словами Т.БРАУНА, важливими напрямами співпраці України з ЄБРР також є енергетична галузь і муніципальна інфраструктура. «Ми надаватимемо вам допомогу в підготовці до Чемпіонату з футболу 2012 року, допомагатимемо в реалізації муніципальних інфраструктурних проектів, необхідних для проведення такого чемпіонату», - сказав він .

Ю.ТИМОШЕНКО, своєю чергою, зазначила, що Україна та ЄБРР співпрацюють майже в 170 проектах, а обсяг інвестицій ЄБРР в економіку України досягає 5 млрд. дол.