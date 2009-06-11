У Києві стартує неофіційний ЧЄ з футболу серед будівельників

У Києві 11 червня стартує другий неофіційний чемпіонат Європи з футболу серед будівельних організацій, присвячений Євро-2012 і пам’яті видатного українського футболіста Анатолія Пузача.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова оргкомітету турніру Віталій ТАРАСЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він поінформував, що 11 червня о 13.00 на стадіоні навчально-тренувального комплексу ім. В.Баннікова відбудеться парад та урочисте відкриття чемпіонату. В наступні два дні пройдуть відбіркові матчі в групах, а 14 червня о 15.00 матч за третє та четверте місця і о 17.00 – фінальний поєдинок, у якому буде визначено чемпіона серед будівельних команд. Загалом у змаганні візьмуть участь 10 команд, з яких 7 – українські, та по одній з Польщі, Білорусі та Туреччини.

Переможець неофіційного чемпіонату серед будівельних організацій цього року отримає особливий трофей – перехідний Кубок, виготовлений у Австрії. Висота Кубка 150 см, вага – 18 кг, 34 карата золота. В його чашу вміщається майже три відра шампанського.

Організатори турніру зазначили, що метою його проведення є популяризація футболу, і зокрема, серед працівників будівельних організацій, створення позитивного іміджу будівельних компаній команд-учасниць та надання їм допомоги в отриманні замовлень на будівництво об’єктів до Євро-2012. Крім цього, оскільки у змаганнях беруть участь не лише будівельні, а й проектувальні компанії, організатори сподіваються, що спільна участь у чемпіонаті сприятиме встановленню між ними добрих стосунків та контактів.

Під час своїх виступів учасники прес-конференції бажали успіхів усім командам та перемоги найсильнішим.