Сьогодні до Львова привезуть Кубок УЄФА

Львів – перше після Донецька місто, яке прийматиме Кубок УЄФА. Трофей привезуть до Львова сьогодні, 11 червня, львів’яни - гравці ФК «Шахтар» Володимир ЄЗЕРСЬКИЙ, Микола ІЩЕНКО та Юрій ВІРТ, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Після офіційної церемонії зустрічі у міськраді та кола пошани центральними вулицями міста Кубок УЄФА розташують біля входу до міської Ратуші, де шанувальники футболу протягом дня матимуть можливість оглянути трофей та сфотографуватися разом із ним.

У свою чергу, міський голова Львова Андрій Садовий зазначив у коментарі УНІАН, що «турне Кубка УЄФА недаремно розпочинають зі Львова. Ми разом зі всією Україною святкували перемогу «Шахтаря» тут, на центральній площі міста - площі Ринок. І звідси цей почесний трофей вирушить подорожувати Україною. Не слід забувати, що історія футболу в Україні почалася саме зі Львова».

Як повідомляв УНІАН, 20 травня в Стамбулі у фіналі Кубка УЄФА донецький "Шахтар" переміг бременський "Вердер" з рахунком 2:1.