За перемогу над Барселоною Шахтар отримає 2,5 мільйона євро

Переможець матчу за Суперкубок УЄФА Барселона - Шахтар одержить 2,5 мільйона євро, а клуб, що програє - 2 мільйони євро. Матч відбудеться в Монако 28 серпня.

Як повідомляє офіційний сайт Шахтаря , представники української команди протягом 9-10 червня брали участь у нараді, присвяченій майбутньому матчу гірників з іспанською Барселоною.

Організаційний комітет виділив для Шахтаря більше двох тисяч квитків на Суперкубок УЄФА номіналом 40 і 70 євро. За потреби до 3 липня донеччани можуть дозамовити додаткову партію квитків, а вже на початку наступного місяця офіційний сайт УЄФА розпочне продаж перепусток до стадіону «Луї Доз’єм» за допомогою Інтернету. До кас РСК «Олімпійський» квитки на Суперкубок надійдуть напередодні гри.

Шахтар вийде поле Луї-Дозьєм 27 серпня з 20:00 до 21:00, Барселона - з 21:15 до 22:15 за київським часом. За два дні до гри Комітет арбітрів УЄФА призначить суддівську бригаду на зустріч гірників з каталонцями. Матч за Суперкубок УЄФА почнеться о 21:45.