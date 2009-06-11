Результати матчів ЧС-2010 з футболу

Відбулися чергові матчі групового етапу Чемпіонату світу з футболу

Група 1

Швеція – Мальта 4:0

У групі лідирує Данія - 16 очок після шістьох ігор, Угорщина 13 (6), Португалія 9 (6), Швеція 9 (6), Албанія 6 (7), Мальта 1 (8).

Наступні матчі 5 вересня: Угорщина - Швеція, Данія - Португалія; 9 вересня - Мальта - Швеція, Албанія - Данія, Угорщина - Португалія.

У Групі 2 ігор не було

У групі лідирують Швейцарія і Греція з 13 очками в шести іграх, Ізраїль 9 (6), Латвія 10 (6), Люксембург 4 (6), Молдова 1 (6).

Наступні матчі в цій групі пройдуть 5 вересня: Ізраїль – Латвія, Молдова - Люксембург, Швейцарія - Греція; 9 вересня: Ізраїль - Люксембург, Латвія - Швейцарія, Молдова - Греція.

У Групі 3 ігор не було

У групі лідирує Словаччина 15 очок після шістьох ігор, Північна Ірландія - 13 (7), Польща 10 (6), Чехія і Словенія 8 (6), Сан-Маріно 0 (7).

Наступні матчі в цій групі пройдуть 12 серпня: Словенія - Сан-Маріно; 5 вересня: Словаччина - Чехія, Польща - Північна Ірландія; 9 вересня: Північна Ірландія - Словаччина, Чехія - Сан-Маріно, Словенія - Польща.

Група 4

Фінляндія - Росія 0:3

У групі лідирує Німеччина - 16 очок після шістьох ігор, Росія 15 (6), Фінляндія 10 (6), Уельс 9 (7), Азербайджан 1 (5), Ліхтенштейн 1 (6).

Наступний матч 12 серпня: Азербайджан - Німеччина; 5 вересня: Азербайджан - Фінляндія, Росія - Ліхтенштейн; 9 вересня: Ліхтенштейн - Фінляндія, Німеччина - Азербайджан, Уельс - Росія.

У Групі 5 ігор не було

У групі абсолютний лідер Іспанія - 18 очок після шістьох ігор, БіГ 12 (6), Туреччина 8 (6), Бельгія 7 (6), Естонія 5 (6), Вірменія 1 (6).

Наступні матчі - 5 вересня: Вірменія - БіГ, Іспанія – Бельгія, Туреччина - Естонія; 9 вересня: Іспанія - Естонія, Вірменія - Бельгія, БіГ - Туреччина.

Група 6

Англія – Андорра 6:0, Україна - Казахстан 2:1

У групі лідирує Англія - 21 очко після сімох ігор, Хорватія 11 (6), Україна 11 (6), Білорусь 9 (5), Казахстан 3 (7), Андорра 0 (7).

Надалі українську збірну чекають ігри з Андоррою (Київ, 5 вересня), Білоруссю (Мінськ, 9 вересня), Англією (Київ, 10 жовтня) і знову Андоррою (Андорра, 14 жовтня).

Англія прийме Хорватію 9 вересня, а Білорусь - 14 жовтня.

Хорватія і Білорусь зіграють ще двічі: у Мінську 12 серпня і в Загребі 5 вересня. 10 жовтня Білорусь приймає Казахстан, а 14 жовтня Хорватія закінчить турнір грою в Алма-Аті.

Група 7

Фарери - Сербія 0:2

У групі лідирує Сербія - 18 очок після сімох ігор, Франція 10 (5), Литва 9 (7), Австрія 7 (6), Румунія 7 (6), Фарери 1 (5).

Наступні матчі 12 серпня: Фарери - Франція; 5 вересня: Австрія - Фарери, Франція - Румунія; 9 вересня: Сербія - Франція, Фарери - Литва, Румунія - Австрія.

У Групі 8 ігор не було

У групі лідирує Італія - 14 очок після шістьох ігор, Ірландія 13 (7), Болгарія 8 (6), Кіпр 5 (6), Чорногорія 4 (6), Грузія 3 (7).

Наступні матчі 5 вересня: Болгарія - Чорногорія, Грузія - Італія; 9 вересня: Чорногорія - Кіпр, Італія - Болгарія.

Група 9

Македонія – Ісландія 2:0, Нідерланди - Норвегія 2:0

У групі лідирує Голландія - 21 очко після сімох ігор, Шотландія 7 (5), Македонія 7 (6), Ісландія 4 (7), Норвегія 3 (5).

Наступні матчі 12 серпня: Норвегія - Шотландія; 5 вересня: Шотландія - Македонія, Ісландія - Норвегія; 9 вересня: Шотландія - Нідерланди, Норвегія - Македонія.

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Нагадаємо, що до фінальної стадії Чемпіонату світу, який почнеться в ПАР 11 червня 2010 р., вийдуть 13 європейських команд.

Переможці дев`ятьох відбіркових груп виходять у фінальний етап безпосередньо, а вісім команд, що посіли другі місця, розіграють між собою ще чотири путівки.

Африка делегує шість збірних, включаючи господарів турніру. Північна, Південна і Центральна Америка будуть представлені вісьмома командами, а решту п`ять путівок одержить команди Азії й Океанії.