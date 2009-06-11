Україна - Казахстан: цього разу минулося
09:43, 11 червня 2009Футбол 2012
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Мінімальна перемога українців
Закінчився матч групового турніру ЧС-2010 між збірними України і Казахстану (група 6).
Україна - Казахстан 2:1 (Назаренко 33, 47 - Нусербаєв 19).
На 19-й хвилині казахській збірній вдалася комбінаційна атака через центр. Гол у відповідь українська збірна забила із стандарту: прямий удар з 25-метрового штрафного в дев`ятку. Назаренко забив другий гол одразу після перерви з передачі на вихід від Мілевського.
Вчора відбулися інші матчі ЧС-2010:
Група 1. Швеція - Мальта 4:0
Група 4. Фінляндія - Росія 0:3
Група 6. Англія - Андорра 6:0
Група 7. Фарери - Сербія 0:2
Група 9. Македонія - Ісландія 2:0, Голландія - Норвегія 2:0
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