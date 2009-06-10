Затягування відставки Черновецького Києву коштуватиме фіналу Євро-2012?

Верховна Рада повинна рекомендувати Президенту звільнити Черновецького з посади голови КМДА. Про це заявив голова Української селянської демократичної партії, один із лідерів Блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

«Ми вимагаємо від парламенту прийняти висновки комісії з розслідування порушень Конституції і законів посадовими особами Київради і КМДА та рекомендувати Президентові Віктору Ющенку звільнити Леоніда Черновецького з посади голови Київської міської державної адміністрації», - зазначив політик.

На переконання Дмитра Андрієвського, Київ не може і надалі залишатися розмінною монетою на великій політичній шахівниці.

«Де-факто Черновецький вже давно не виконує повноваження міського голови. Понад 40 днів він перебував за межами України, покинувши Київ на межі колапсу», - зауважив опозиційний депутат.

«Потрібно юридично закріпити неспроможність Черновецького виконувати обов’язки очільника КМДА та притягнути його до відповідальності за розграбунок Києва, відправивши на примусове відновлювання душевного спокою. Тоді у мера буде достатньо часу на написання чергового бестселера «Як пограбувати Київ», - наголосив Дмитро Андрієвський.

За словами опозиційного політика, нічого не заважає Верховній Раді ухвалити потрібне рішення вже на цьому тижні.

«За останні місяці парламент призначив сотні дострокових виборів сільських, селищних та міських голів. Тільки Київ залишається об’єктом постійних торгів, в тому числі і з вини фракції Блоку Литвина. Через їхню незрозумілу позицію Верховна Рада не змогла ухвалити звіт комісії Куликова з першого разу», - зазначив депутат.

На його думку, затягування з відставкою Черновецького коштуватиме Києву, як мінімум, фіналу європейського футбольного чемпіонату 2012 року.

Нагадаємо, постанова про рекомендацію Президентові Віктору Ющенку розглянути можливість звільнення голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького буде розглянута у Верховній Раді 9-12 червня.