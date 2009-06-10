Молодіжна збірна України з футболу стартує з перемоги

Молодіжна збірна України (U-21) почала відбірний турнір до Євро-2011 з мінімальної перемоги над командою Мальти.

Україна - Мальта 1:0 (Коноплянка 65).

Склад: Каніболоцький, Селін, Ракицький, Степаненко, Фартушняк, Чеснаков, Морозюк, Лисенко (Білий, 56), Коноплянка, Ярмоленко (Голодюк, 69), Зозуля

Цілу гру українці мали значну територіальну перевагу, проте втілити її в гол змогли тільки раз. Форвард "Дніпра" Євген Коноплянка майстерно реалізував штрафний, призначений за фол проти київського динамівця Андрія Ярмоленка. Сталося це на 65-й хвилині.

Нагадаємо, що суперниками збірної в групі є словенці, французи, бельгійці і мальтійці. За регламентом, 10 переможців груп і чотири кращі другі команди складуть плей-офф раунд, під час якого і визначаться учасники Чемпіонату Європи.

Наступний матч команда Павла Яковенка проведе 8 вересня проти збірної Франції, нагадує Football.ua.

Вчора ж відбулися матчі в групі 1 (Фарери - Росія 1:0), групі 2 (Вірменія - Туреччина 2:5), групі 4 (Польща - Ліхтенштейн 2:0), групі 5 (Сан-Маріно - Чехія 0:8).

Єдиний гол у матчі Фарерських островів і Росії був забитий на 1-й хвилині.

"Ми, чесно кажучи, в шоковому стані, - заявив тренер молодіжної збірної Ігор Коливанов, коментуючи підсумки матчу. - Ми атакували в буквальному розумінні дев`яносто хвилин, але, мабуть, це був не наш день. М`яч у ворота вперто не йшов, хоча моментів було створено величезну кількість", - наводить його слова Лента.ру.