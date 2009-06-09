До Донецька прибули представники УЄФА
22:18, 09 червня 2009Футбол 2012
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Про це повідомив мер міста
До Донецька прибули представники УЄФА для створення фільму про місто, що приймає фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.
За його словами, «8-10 червня у місті перебуває делегація фахівців УЄФА, які створюють фільми про приймаючі міста».
Мер пояснив, що фахівці знайомляться з парковою зоною міста і різними визначними пам`ятками Донецька. Буде створено відеоролик про місто, яке приймає Євро-2012, сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.
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