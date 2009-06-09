Пилипишин проти будівництва будинків на Дніпрі у Києві до ЧЄ-12

Голова Шевченківської районної державної адміністрації Віктор ПИЛИПИШИН виступає проти будівництва будинків на воді для прийому гостей чемпіонату Європи з футболу 2012 року, бо це зруйнує екологічну систему річки Дніпро.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Шевченківської РДА.

В.ПИЛИПИШИН заявив, що проект будівництва на воді, який, за його словами, запропонувала міська влада до Євро-2012, є “черговою будівельною аферою, яка дозволить декому заробити мільйони гривень та зруйнує екосистему Дніпра”.

Голова району зазначає, що у чинній Програмі підготовки та проведення в столиці Євро-2012 жодної згадки про будинки на воді немає.

“Натомість Київ зобов’язався побудувати 7 пятизіркових, 10 чотиризіркових та 17 дво- і тризіркових готелів”, - стверджує В.ПИЛИПИШИН.

Він також звертає увагу, що для спорудження плавучих готелів обрали акваторію Дніпра біля Оболонських Липок.

“Можливо тому, що кожен потенційний квадратний метр поряд з цим районом в перспективі може стати „золотим”, - вважає В.ПИЛИПИШИН.

За словами голови Шевченківського району, якщо масова безсистемна забудова остаточно перекочує на Дніпро – це означатиме руйнацію місцевої екосистеми, яка й так вже суттєво підірвана.

Він також відзначив відсутність інформації про екологічну експертизу проекту будівництва такого міні-міста.

В прес-службі Шевченківської РДА інформують, що біля Московського мосту столична влада планує встановити будинки на воді в рамках підготовки до Євро-2012. Загальна кількість будинків може досягти 6 тис. Вже готовий макет майбутнього міста на воді. В кожному буде по сто приміщень з усіма зручностями. Зараз є тільки фундамент будинків, на продовження будівництва поки що немає коштів.