Збірна України залишилася без Шеви

Форвард Мілана і збірної України Андрій Шевченко пропустить відбірковий матч ЧС-2010 з Казахстаном через надрив литкового м`яза, повідомляє Football.ua.

Вчора прес-аташе збірної України Юрій Малишев повідомив, що шанси Андрія Шевченка зіграти завтра проти Казахстану у відбірковому матчі ЧС-2010 мінімальні. За останніми даними, обстеження, проведене вчора у Києві, показало у форварда мікронадрив литкового м`яза, що виключає його вихід на поле. Поглиблений огляд капітан української збірної пройде в Мілані, куди вирушить у четвер уранці.

Відбірковий матч ЧС-2010 Україна - Казахстан відбудеться 10 червня у Києві (ст. ім. В. Лобановського). Початок - о 20:00. Трансляція - телеканал "Україна".