ФФУ не має наміру змінювати формат функціонування Прем’єр-ліги

Федерація футболу України не має наміру ініціювати зміну формату функціонування Прем’єр-ліги або якимось чином втручатися у її внутрішню діяльність.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби ФФУ стосовно повідомлень про нібито ідею реформування українського професійного футболу з метою розпустити Прем’єр-лігу та забрати цей чемпіонат «під дах» федерації.

Як ідеться у заяві, навколо подібних пліток уже зав’язалися гарячі дискусії, у яких охоче беруть участь не лише футбольні функціонери окремих клубів-членів Прем’єр-ліги, але й відповідальні працівники ФФУ. Причому саме з вуст останніх злітають найбільш неймовірні сценарії розвитку подій, провокуючи футбольну громадськість на штучне нагнітання скандалу стосовно віртуального конфлікту.

«У цьому зв’язку варто нагадати, що з моменту оголошення про створення Прем’єр-ліги Федерація футболу України послідовно дотримується позиції толерантного ставлення до колективного рішення власників 16-ти професійних клубів. Керівництво, апарат управління, структурні підрозділи ФФУ ще на етапі підготовки установчих документів, а потім і після обрання в.о. президента Ліги надавали її працівникам необхідну практичну допомогу. Тому історія наших прозорих відносин, які базуються на засадах взаємоповаги, корпоративної етики та спільної відповідальності за розвиток вітчизняного футболу, не дає жодних підстав для виникнення необґрунтованих підозр по відношенню одне до одного», - підкреслюють у прес-службі федерації.

Крім того, ФФУ задекларувала принцип невтручання у діяльність Прем’єр-ліги ще з перших кроків об’єднання на шляху організації національного чемпіонату. «За підсумками сезону-2008/09 можна по-різному аналізувати результати цієї самостійної роботи, але у будь-якому випадку переоцінку своїх можливостей або ж ревізію статутних норм Ліги мають право робити лише її члени. Якщо власники футбольних клубів дійдуть висновку про необхідність зміни формату функціонування Прем’єр-ліги, вони можуть звернутися із відповідною пропозицією до Виконкому ФФУ. Допоки таких ініціатив немає, усілякі розмови на цю тему, на думку федерації, є недоречними», - наголошується у заяві прес-служби ФФУ.