На «Донбас Арені» завершили укладання газону футбольного поля

Протягом минулих вихідних на новому стадіоні Донецька «Донбас Арена» завершили укладання газону.

Як повідомили УНІАН в прес-службі стадіону, щоб повністю застелити футбольне поле мятликом лугом, восьми працівникам потрібно було чотири дні.

На черзі наступний етап роботи — стрижка трави, що підросла за цей час, і обробка стикувальних швів. Для виконання останнього завдання використовуватиметься спеціальний каток, який їздитиме по газону і збиватиме смуги трав`яного покриття в один суцільний килим.

Крім того, в найближчі декілька днів буде закінчений монтаж всіх комунікацій, розташованих під газоном, в такому званому «пирозі» поля. Ці роботи проводитимуться з контрольним тестуванням встановлюваних систем.

Одночасно на поверхні займуть свої місця ворота, а по кутах встановлять прапорці. Вся ця процедура супроводжуватиметься постійним поливом газону. А розмітку на нього нанесуть вже безпосередньо перед відкриттям «Донбас Арени».

Як повідомляв УНІАН, відкриття нового стадіону донецького футбольного клубу «Шахтар» «Донбас Арена» заплановано на 29 серпня. Зараз на арені проводяться роботи по відладці систем життєзабезпечення і облаштуванню парка навколо стадіону.