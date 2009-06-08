Вінський: будівництво нового терміналу в Борисполі відстає від графіка

Будівництво нового терміналу в аеропорту «Бориспіль», яке здійснює турецька будівельна компанія Dogus Insaat, відстає від графіка.

Про це сказав в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» (№20(748), 6-12 червня) міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Дуже важко йде робота з цим підрядником. Загалом об`єкт залишається проблемним. Ми провели тендер, підписали контракт, заплатили гроші, але робота йде з відставанням. Проте варіанти, як прискорити роботу цієї компанії, є», - заявив міністр транспорту.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України визначив турецьку компанію Dogus Insaat відповідальною за будівництво термінального комплексу D державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

У липні 2008 року було визначено переможця тендеру на будівництво терміналу D у «Борисполі» - турецька група, що складається з трьох компаній, - Dogus/Alarko/YAD.

Контракт на будівництво терміналу D було підписано 26 вересня 2008 року.

Будівництво має зайняти 29 місяців, проте турецька компанія обіцяла прискорити його та закінчити всі роботи за 26 місяців. Будівництво почалося тільки в середині весни 2009 року через тяганину з дозвільними документами на будівництво. Зараз на місці терміналу вирили котлован і забивають палі.