Кабмін пропонує називати Евро-2012 - Україна-2012

Кабінет міністрів України розпорядженням № 597-р від 3 червня 2009 року вніс зміни до свого розпорядження № 875 від 25 червня 2008 року “Про організацію роботи з інформаційного супроводження підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд зобов’язав державне інформаційне агентства “Укрінформ”, в рамках якого створено інформаційний центр, подавати інформаційно-аналітичні матеріали про результати моніторингу громадської думки, опублікованої інформації, про стан підготовки України до чемпіонату щотижня Координаційному бюро з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Секретаріату Кабінету міністрів України (раніше ця інформація спрямовувалася до Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу).

Водночас уряд зобов’язав “Укрінформ” змінити назву свого інформаційного центру на “Україна-2012” замість “Євро-2012 - Україна”, оскільки назва “Євро-2012” є власністю УЄФА.