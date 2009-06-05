Гендиректора аеропорту Львів заявляє про незаконне звільнення з посади

Олександр ЗАГРЕВА заявляє, що його незаконно звільнили з посади генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», і звинувачує міністра транспорту і зв’язку України Йосипа ВІНСЬКОГО у підготовці "рейдерської атаки" на цей аеропорт.

Про це О.ЗАГРЕВА заявив в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, «міністр транспорту і зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ готує рейдерську атаку із захоплення ДП «Міжнародний аеропорт «Львів». Як сказав О.ЗАГРЕВА, Й.ВІНСЬКИЙ "видав незаконний наказ про моє звільнення з посади", щоб отримати контроль над фінансами, виділеними на будівництво аеропорту в рамках підготовки до Євро-2012.

Він повідомив, що наказ про звільнення від 2 червня - «нечинний, оскільки я вже тиждень перебуваю на лікарняному».

О.ЗАГРЕВА заявляє, що Й.ВІНСЬКИЙ і раніше вчиняв неодноразові спроби усунути його з посади, а «зараз форсує події, оскільки сам знаходиться невідомо в якій ситуації з огляду на події в парламенті».

«4 червня в аеропорту «Львів» з метою вивчення ситуації перебував заступник міністра транспорту, голова Державіаадмінстрації Олексій ДАВИДОВ, який сьогодні вранці літаком відлетів до Києва. Він заявив моєму заступникові по режиму (заступнику генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Львів») Володимирові КОКШАРОВУ, що в аеропорту ситуація нормальна, жодних претензій до мене немає", - заявив О.ЗАГРЕВА.

Коментуючи інформацію ЗМІ, він зазначив, що наказу на призначення гендиректором аеропорту «Львів» Валентина МАТЮШЕНКА ні він, ні працівники підприємства не бачили.

Як повідомила журналістам тимчасово виконуюча обов‘язки директора ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» Наталія КУНЦІВ, «спроба теперішнього захоплення ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» – це вже третя спроба рейдерської атаки на підприємство. Подібні спроби із захоплення підприємства вже відбувалися у січні-лютому цього року». За її словами, колектив не інформував про це ЗМІ, оскільки «все обходилося і до звільнення гендиректора не доходило, а зараз ми просто змушені це зробити, щоб захистити підприємство, і з цією метою вже навіть створили страйковий комітет».

Н.КУНЦІВ також повідомила, що від імені трудового колективу направлено листи з приводу рейдерського захоплення ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» до прокурора Львівської області Олексія БАГАНЦЯ, начальника Головного управління МВС України у Львівській області Василя ПІСНОГО, начальника Управління СБУ у Львівській області Станіслава КУРМАНА.

«Також скеровано листи прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ з приводу фактичного рейдерського захоплення ДП «Міжнародного аеропорту «Львів», - поінформувала Н.КУНЦІВ.

У свою чергу, голова Львівської ОДА Микола КМІТЬ так прокоментував УНІАН цю ситуацію: «Третього червня я, власне, перебував у Мінтрансі, мав розмову з міністром Й.ВІНСЬКИМ, однак про те, що існує якийсь наказ на звільнення О.ЗАГРЕВИ дізнався від журналістів. Я можу сказати, що до цього часу не володію офіційною інформацію про звільнення О.ЗАГРЕВИ, який, як я знаю, знаходиться на лікарняному". За словами губернатора, з ним ніхто не узгоджував це звільнення.

За словами М.КМІТЯ, він знав, що «між Й.ВІНСЬКИМ та О.ЗАГРЕВОЮ є конфлікт», однак навіть не припускав, що гендиректора підприємства можуть звільнити.

«Я вважаю, що О.ЗАГРЕВА як керівник є людиною на своєму місці. Щодо призначення В.МАТЮШЕНКА на його місце – мені нічого не відомо. Скажу лише, що 3 червня я розмовляв з Й.ВІНСЬКИМ власне з приводу призначення В.МАТЮШЕНКА заступником гендиректора аеропорту «Львів», який куруватиме питання будівництва і реконструкції аеропорту до Євро-2012. Однак, на цю зустріч сам В.МАТЮШЕНКО так і не прийшов», - зазначив М.КМІТЬ.

УНІАН звернувся за коментарем до Міністерства транспорту і зв’язку України.