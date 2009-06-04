Мер Донецька доповів Ющенку про підготовку до Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з донецькою владою підготовку до проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у зустрічі взяли участь віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО, голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО, Донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ, заступник глави Секретаріату Юрій БОГУЦЬКИЙ, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

Донецький міський голова доповів Президентові про хід підготовки інфраструктур міста до Євро-2012. За його словами, місцева влада опрацювала зауваження УЄФА та вже окреслила конкретні заходи для їх врахування. «Підготовлені пропозиції із внесення змін до Державної програми підготовки до Євро-2012 по місту Донецьку, потрібно їх затвердження», - сказав О. ЛУК`ЯНЧЕНКО, додавши, що йдеться зокрема про фінансування робіт у 2009-2011 роках.

Як поінформував главу держави мер Донецька, говорячи про спортивну інфраструктуру міста, усунено усі зауваження УЄФА щодо стадіону «Донбас-Арена» місткістю 51371 місце. «29 серпня стадіон буде відкрито. Наразі завершуються оздоблювальні роботи, благоустрій прилеглої території на площі в 30 га», - сказав О.ЛУК`ЯНЧЕНКО, додавши, що нині на об`єкті працює понад 2100 осіб.

«Уся інша спортивна інфраструктура - тренувальні поля, бази для розміщення команд - будуть підготовлені до кінця 2009 року», - запевнив Президента Донецький міський голова.

За словами О.ЛУК`ЯНЧЕНКА, потребує ефективного вирішення питання із приведенням до ладу аеродромного комплексу Донецька. Він зазначив, що, згідно зі старим кошторисом, відповідні будівельні роботи мали обійтися в 972,7 млн. грн., однак інфляція та зміни термінів виконання призвели до подорожчання більш ніж до 1 млрд. 460 млн. грн. Новий кошторис та експертиза знаходяться на перевірці у Мінтрансі.

Предметом особливої уваги в цьому контексті є безпосередньо аеровокзал, сказав мер Донецька. Він повідомив Президента, що це питання може бути вирішено або шляхом комплексної реконструкції аеропорту з будівництвом нового терміналу та капремонтом старого, або через капремонт старого аеропорту та спорудження двох термінових терміналів, або нарешті через адаптацію проекту аеропорту Загреба (Хорватія).

«18 червня на сесії облради буде прийнято рішення про виділення з місцевого бюджету 100 млн. грн. на початок робот з реконструкції», - сказав О.ЛУК`ЯНЧЕНКО.

Він висловив переконання, що за умови подальшого активного залучення до цих робіт інвесторів проект можна реалізувати протягом ближчих років та у 2011 році ввести в експлуатацію. «До 31 липня ми повинні дати гарантії УЄФА про те, що аеродром і аеровокзал повністю будуть введені в експлуатацію до намічених термінів. Гарантії мають бути як з боку органів місцевого самоврядування, так і з боку Мінтрансу», - сказав в інтерв`ю журналістам після зустрічі мер Донецька.

Щодо готельної інфраструктури, поінформував Президента Донецький міський голова, то відповідно до вимог УЄФА місто має забезпечити 2945 номерів. «Станом на 3 червня підготовлені контракти загалом по області на 1510 номерів, з них у місті - 859», - сказав О.ЛУК`ЯНЧЕНКО. «Розпочато будівництво п`яти готелів із загальним номерним фондом 596 номерів, які мають бути введені в експлуатацію в першому півріччі 2011 року», - повідомив мер Донецька, додавши, що питання з рештою номерів може бути вирішене за рахунок будівництва нових готелів за вже існуючими проектами. «На ці сім готелів вже виділені земельні ділянки», - сказав він.

У цьому контексті керівники місцевої влади озвучили пропозицію щодо надання преференцій інвесторам, які долучаться до будівництва готелів. «Ми запропонували свої варіанти, і Президент дав доручення нам сформувати пропозиції, пов`язані з фіскальною політикою держави. Щоб ми отримали преференції на 2010-2012 роки по чотирьох містах у частині вилучення коштів з місцевих бюджетів у державний», - сказав журналістам О.ЛУК`ЯНЧЕНКО.

*** З кінця травня В.ЮЩЕНКО започаткував проведення періодичних зустрічей з головами обласних державних адміністрацій та головами міст, які претендують на проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Президент заявив, що триматиме на контролі хід підготовки до чемпіонату та вирішення наявних проблем.

Зокрема, 27 травня Президент провів зустріч з харківською владою.

28 травня В.ЮЩЕНКО відвідав Львівську область, де ознайомився з темпами підготовки до Євро-2012.