Павленко: на реконструкцію Олімпійського потрібно більше грошей

Остаточний проект реконструкції НСК «Олімпійський» до Євро-2012 передбачає збільшення кошторису порівняно з попередньо визначеними показниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Він повідомив, що збільшення кошторису пов`язане з необхідністю додаткових робіт, на які вказали інспектори УЄФА, які перевіряли попередній проект реконструкції. Зокрема, необхідно додатково збудувати галереї для евакуації глядачів з другого ярусу стадіону, ще одну дорогу для евакуації транспорту, посилити пожежну безпеку та здійснити ще низку заходів для безпеки глядачів.

Крім того, Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що на етапі розробки техніко-економічного обгрунтування було враховано курс гривні до євро на рівні 6,87 грн., а сьогодні один євро коштує вже 10,04 грн. До того ж, зауважив міністр, прогнозується інфляція мінімум 9,5%.

Разом з тим, Ю.ПАВЛЕНКО наголосив, що остаточним проектом визначено конкретні роботи, які будуть виконані вітчизняними компаніями з використанням вітчизняних будівельних матеріалів, а також роботи, які виконають іноземні компанії з іноземних будівельних матеріалів. Наприклад, , покриття стадіону можуть якісно виконати лише три-чотири компанії у світі, оскільки там не допускається ніяких помилок.

Міністр повідомив, що 60% робіт буде виконано українськими компаніями, а приблизно 40% - зарубіжними.

Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що додаткові вимоги з`явилися у процесі реконструкції, тому їхня вартість не була врахована у попередньому проекті. Разом з тим, за його словами, остаточний проект враховує усі зауваження експертів УЄФА, і в нього немає сумніву, що він відповідатиме найжорсткішим вимогам до стадіонів класу «еліт».

Разом з тим, Ю.ПАВЛЕНКО не уточнив, наскільки збільшиться вартість робіт, зауваживши, що цифри стануть відомі після затвердження проекту урядом.

Як повідомляв УНІАН, планується, що Кабінет міністрів затвердить проект реконструкції НСК «Олімпійський» до Євро-2012 на своєму засіданні 10 червня.

Попередня вартість реконструкції спорткомплексу визначена на рівні 2,1 млрд. грн.