Павленко передав документи по Олімпійському парламентській ТСК

Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту передало всю документацію щодо реконструкції НСК «Олімпійський» до Євро-2012 Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради з перевірки дотримання законодавства при проведенні реконструкції спорткомплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив міністр Юрій ПАВЛЕНКО.

Він зазначив, що ТСК передано матеріали стосовно витрати бюджетних коштів, проведення тендерів на виконання робіт та загального стану реконструкції НСК. За словами міністра, в цілому депутати отримали 394 документи загальним обсягом 2105 сторінок.

Ю.ПАВЛЕНКО наголосив, що Мінспорту і надалі залишається відкритим до співпраці з парламентською ТСК і зацікавлене у максимальній прозорості виконання усіх робіт з реконструкції спорткомплексу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 19 травня ухвалила постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР для перевірки дотримання законодавства при проведенні реконструкції НСК "Олімпійський".

Комісія має здійснити перевірку дотримання законодавства при проведення тендерних процедур, підготовки техніко-економічного обґрунтування та проекту реконструкції, здійснення оплати товарів, робіт і послуг, придбаних для реконструкції стадіону за рахунок субвенції з державного бюджету.

Головою ТСК обрано Равіля САФІУЛЛІНА (Партія регіонів), заступником - Володимира ФІЛЕНКА (БЮТ). Дана комісія, згідно з постановою, діятиме три місяці. Звіт комісії парламент має заслухати не пізніше двомісячного терміну з дня прийняття постанови.