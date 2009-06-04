ВР ухвалила у другому читанні проект закону щодо організації та проведення Євро-2012

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосувало 382 із 429 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Прийняття зазначеного законопроекту має за мету удосконалити процес підготовки до проведення в Україні фінальної частини Євро-2012.

Структурно положення нової редакції проекту закону пропонується викласти у шести розділах.

У розділі І «Загальні положення» сформульовано ряд нових термінів, зокрема «гарантії УЄФА», «завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату», «об’єкти чемпіонату», «Генеральний план з інфраструктури», «національний координатор», «угода про проведення чемпіонату», «вимоги УЄФА», «угода про використання об’єкта чемпіонату», «допоміжне місто» тощо.

У розділі ІІ «Система управління організацією та проведенням чемпіонату» передбачається: уточнити повноваження, функції і завдання Кабінету міністрів України, зокрема визначення його координуючої ролі щодо діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов’язаної з підготовкою та проведенням чемпіонату, прийняття рішень стосовно внесення змін до державної цільової програми з підготовки та проведення чемпіонату, координацію розробки та внесення змін до Генерального плану та інфраструктури, здійснення контролю за виконанням завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату, підтримки та співпраці з УЄФА з питань його організації та проведення.

Також передбачено визначити функції центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розробки, затвердження, виконання завдань і заходів відповідних галузевих, регіональних і міських програм з підготовки та проведення чемпіонату, Генерального плану з інфраструктури, концепцій, здійснення аналізу стану виконання завдань і заходів цих програм. Передбачено визначити основи співпраці з УЄФА та ФФУ щодо виконання зобов’язань і гарантій, визначених у договорі про проведення чемпіонату, надання експертної допомоги з питань організації підготовки та проведення чемпіонату.

У розділі ІІІ «Програмно-планове забезпечення підготовки чемпіонату» визначаються засади: розробки, фінансування та внесення змін до державної цільової програми з підготовки та проведення чемпіонату; розробки, затвердження та виконання Генерального плану з інфраструктури.

У розділі ІV «Особливості будівництва об’єктів чемпіонату та викупу земельних ділянок для їх потреб» пропонується встановити особливості організації будівництва об’єктів, які передбачається задіяти під час проведення чемпіонату, зокрема шляхом заборони залучення коштів інвесторів, які пов’язані з будівництвом об’єктів чемпіонату на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, якщо це не передбачено проектом будівництва, а також шляхом ввезення на територію України товарів (крім підакцизних) для будівництва, реконструкції, капітального ремонту й оснащення всіх об’єктів чемпіонату, а не лише спортивних споруд

При цьому у розділі передбачені положення щодо повернення до державного бюджету отриманих сум відшкодування відсоткової ставки за кредитами і сум несплаченого ввізного мита у разі невиконання гарантійних зобов’язань і не надання об’єкта для потреб чемпіонату.

У розділі V «Виконання гарантій, наданих УЄФА» відповідно до гарантій, наданих УЄФА органами виконавчої влади, передбачається: урегулювати порядок виконання гарантій, наданих УЄФА щодо прав інтелектуальної власності УЄФА; уточнити тимчасові правила переміщення через митний кордон України; перелік товарів, які дозволяється ввозити на територію України без сплати обов’язкових платежів учасниками чемпіонату для виконання ними функцій щодо підготовки та проведення чемпіонату та правил декларування цих товарів; уточнити порядок отримання віз для в’їзду на територію України у зв’язку з проведенням чемпіонату; розширити коло фінансових преференцій щодо оподаткування доходу, отриманого УЄФА за результатами діяльності в Україні під час підготовки і проведення чемпіонату.

У розділі VІ «Прикінцеві положення» пропонується внесення змін до діючих законодавчих актів.