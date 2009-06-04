Ющенко сьогодні говоритиме з керівниками Донеччини про Євро-2012

У четвер, 4 червня, о 14.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з головою Донецькох облдержадміністрації Володимиром ЛОГВИНЕНКОМ та міським головою Донецька Олександром ЛУК`ЯНЧЕНКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, головна мета зустрічі - контроль ходу підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Результатом зустрічі має стати визначення конкретних кроків, які має зробити центральна та місцева влада для усунення всіх ризиків, пов`язаних з підготовкою до турніру.

Як повідомляв УНІАН, з кінця травня глава держави започаткував проведення періодичних зустрічей з головами обласних державних адміністрацій та головами міст, які претендують на проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Президент заявив, що триматиме на контролі хід підготовки до чемпіонату та вирішення наявних проблем.

Зокрема, 27 травня Президент провів зустріч з харківською владою.

28 травня В.ЮЩЕНКО відвідав Львівську область, де ознайомився з темпами підготовки до Євро-2012.

З 4 червня глава держави має намір провести окремі зустрічі з керівниками Донецька, Києва, Львова та Харкова, щоб уточнити проблемні питання підготовки інфраструктури до турніру та визначити конкретні заходи їх подолання.