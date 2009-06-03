Міста-господарі мають віддавати у держбюджет вдвічі менше

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО наполягає на тому, аби з міст, які приймають фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року, вилучення до державного бюджету було скорочено наполовину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Ми свої зобов`язання перед державним бюджетом виконуємо (щодо обов`язкових відрахувань до держбюджету – УНІАН), а держава – не виконує», - скаржиться мер, наголосивши, що «підготовка до Євро-2012, на жаль, поки що фінансується лише за рахунок власних ресурсів». Так, за словами О.ЛУК’ЯНЧЕНКА, «міфічні мільярди виділені на підготовку Євро-2012, але 5 місяців минуло - містом одержано нуль цілих, нуль десятих».

Тому для вирішення низки проблем, які пов`язані з підготовкою міста до Євро-2012, мер упевнений - потрібно переглянути в сторону зменшення обов`язкову суму відрахувань з міста до держбюджету.

Він наголосив, що перед керівниками країни збирається «ставити питання з приводу того, щоб за 2010, 2011 і 2012 роки чотири міста, які намічені як міста-господарі Євро-2012, звільнити від вилучень до державного бюджету, і такий показник, як прибуток, залишити в місті в обсягу 50%, тоді як зараз він вилучається в обсягу 100%».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО пояснив: «Треба, щоб такий прибуток зараховувався до міського бюджету, і оскільки держава не може виділяти фінансування, то ми спроможні підготуватися самостійно за рахунок власних ресурсів». «Повинні бути преференції з боку держави», - підсумував мер.

Довідка УНІАН. У 2009 році прямі вилучення з міського бюджету Донецька до державного бюджету заплановано в сумі 301,2 млн. грн.