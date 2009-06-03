Україна піднялась на три сходинки в рейтингу FІFА

17:30, 03 червня 2009
Футбол 2012
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Хорватія зберегла восьме місце

У середу, 3 червня, FІFА оприлюднила оновлений рейтинг-лист національних команд, згідно з яким Україна піднялася на три сходинки і повернулася, після двомісячної перерви, до числа 20-ти найкращих, посідаючи 19-ту сходинку.

Наступний суперник України у відборі до ЧС-2010 − Хорватія (зустріч 6 червня) − зберегла за собою восьмий рядок, Білорусь піднялася на одну позицію (тепер 81-а), а Казахстан (матч 10 червня) − на п’ять (132). Англія піднялася на одну сходинку і посідає 6-те місце, Андорра продовжує залишатися 196-ю.

Рейтинг ФІФА:

1.  (1.) Іспанія − 1761

2.  (3.) Нідерланди − 1442

3.  (2.) Німеччина − 1378

4.  (5.) Італія − 1292

5.  (4.) Бразилія − 1288

6.  (7.) Англія − 1225

7.  (6.) Аргентина − 1203

8.  (8.) Хорватія − 1200

9.  (9.) Росія − 1167

10.  (10.) Франція − 1067

11.  (11.) Португалія − 1004

12.  (14.) Туреччина − 964

13.  (17.) Парагвай − 961

14.  (15.) США − 947

15.  (12.) Чехія − 943

16.  (16.) Швейцарія − 931

17.  (18.) Уругвай − 922

18.  (13.) Греція -- 921

19.   (22.) Україна − 891

...81 (82). Білорусь - 432

...132 (137). Казахстан - 230

...196 (196). Андорра - 17

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