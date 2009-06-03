Україна піднялась на три сходинки в рейтингу FІFА

У середу, 3 червня, FІFА оприлюднила оновлений рейтинг-лист національних команд, згідно з яким Україна піднялася на три сходинки і повернулася, після двомісячної перерви, до числа 20-ти найкращих, посідаючи 19-ту сходинку.

Наступний суперник України у відборі до ЧС-2010 − Хорватія (зустріч 6 червня) − зберегла за собою восьмий рядок, Білорусь піднялася на одну позицію (тепер 81-а), а Казахстан (матч 10 червня) − на п’ять (132). Англія піднялася на одну сходинку і посідає 6-те місце, Андорра продовжує залишатися 196-ю.

Рейтинг ФІФА:

1. (1.) Іспанія − 1761

2. (3.) Нідерланди − 1442

3. (2.) Німеччина − 1378

4. (5.) Італія − 1292

5. (4.) Бразилія − 1288

6. (7.) Англія − 1225

7. (6.) Аргентина − 1203

8. (8.) Хорватія − 1200

9. (9.) Росія − 1167

10. (10.) Франція − 1067

11. (11.) Португалія − 1004

12. (14.) Туреччина − 964

13. (17.) Парагвай − 961

14. (15.) США − 947

15. (12.) Чехія − 943

16. (16.) Швейцарія − 931

17. (18.) Уругвай − 922

18. (13.) Греція -- 921

19. (22.) Україна − 891

...81 (82). Білорусь - 432

...132 (137). Казахстан - 230

...196 (196). Андорра - 17