Ющенко доручив передати КДМА компенсацію власникам ”Троїцького”

об`єкти для виконання зобов’язань у зв’язку демонтажем будови перед НСК “Олімпійський”

Київ. 3 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів та Державному управлінню справами передати Київській міській державній адміністрації об`єкти державної власності, що перебувають в оперативному управлінні Національного комплексу «Експоцентр України».

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, рішення прийнято з метою забезпечення належної підготовки проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, виконання в повному обсязі зобов`язань, що виникли у зв`язку з демонтажем об`єкта незавершеного будівництва на Троїцькій площі (м. Київ).

Відповідно до указу, мова йде про об’єкти, розташовані на земельних ділянках, які вилучаються у нього для виконання зобов`язань, що виникли у зв`язку з демонтажем об`єкта незавершеного будівництва на Троїцькій площі (м. Київ).

Як повідомлялося, відшкодування компенсації за знесення недобудованого торгово-розважального центру «Троїцький» передбачається забудовнику - компанії «Юджин».

“Троїцький” було демонтовано за наполяганням УЄФА, яка заявляла про неможливість проведення на НСК “Олімпійський” матчів Євро-2012, якщо не буде демонтовано ТРК, що будувався перед стадіоном.