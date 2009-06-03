На ”Донбас Арені” почали укладати газон футбольного поля

У Донецьку на новому стадіоні «Донбас Арена» почався один із завершальних етапів будівельних робіт - укладання газону футбольного поля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Донбас Арени», створенням дизайну газону займаються кращі європейські фахівці, які раніше вистилали поля в «Лужниках», на «Амстердам-арені», для ФК «Реал» (Мадрид) та інших аренах.

На донецькому стадіоні використовується трава «мятлик луговий», яку привезли зі Словаччини - транспортували 4 дні в спеціальних вантажівках. Цій газонній траві вже більше двох років, а виростили її на фермі, що спеціалізується на вирощуванні газонних трав більш як 100 років. Всього знадобиться 810 рулонів трави, кожен шириною 120 сантиметрів і загальною вагою близько 500 тонн.

В майбутньому підстригати траву і «причісувати» поле планується раз на два дні, як мінімум, влітку, а забезпечувати ідеальні умови новому газону будуть 26 спринклерів, 38 км закільцьованих підземних поливально-дренажних комунікацій і 60 км опалювальних труб.

Як повідомляв УНІАН, відкриття нового стадіону футбольного клубу «Шахтар» «Донбас Арена» заплановане на 29 серпня. Зараз на арені здійснюються роботи з налагодження систем життєзабезпечення і облаштування парку навколо стадіону.