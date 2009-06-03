На НСК ”Олімпійський” завтра ”День відкритих дверей”

З метою інформування громадськості про хід робіт з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" до Євро-2012 завтра, 4 червня, відбудеться черговий "День відкритих дверей".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту, початок заходу о 14.30

До участі також запрошені члени тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки дотримання законодавства при проведенні реконструкції НСК.

В плані заходу - огляд ділянки будівництва, оперативний розгляд ходу робіт з реконструкції спорткомплексу за участю міністра Юрія ПАВЛЕНКА та президента АТ ХК "Київміськбуд" Петра ШИЛЮКА. Під час огляду у представників ЗМІ та громадськості буде можливість поспілкуватися зі спеціалістами Мінспорту, інженерно-технічними працівниками, архітекторами та робітниками.

Після цього, в штабі будівництва на Черепановій горі заланована презентація стадії "Проект" - "Реконструкція існуючих та будівництво нових об`єктів НСК "Олімпійський" представником генпроектувальника, менеджером компанії ГМП Романом ХЕППОМ.

Підсумок заходу підведе Ю.ПАВЛЕНКО під час брифінгу, де більш детально розповість про хід підготовки НСК "Олімпійський" до Євро-2012.

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