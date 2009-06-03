Васюник пропонує фінансувати термінал аеропорту Донецька з держбюджету

Віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК пропонує уряду прийняти рішення про спільне фінансування державою та приватними інвесторами будівництва пасажирського терміналу в аеропорту Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Координаційної ради з питань підготовки та проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

І.ВАСЮНИК звернув увагу, що конкурс по вибору інвестора будівництва терміналу оголошувався вже тричі і жодного разу пропозиція не зацікавила приватний бізнес. На його думку, у разі, якщо будівництво розпочнеться за кошти держави, інвестори обов’язково пізніше долучаться до проекту.

“Потрібно прийняти рішення про консолідоване фінансування, якщо ми хочемо мати Донецьк як місто-господар Євро-2012”, - підкреслив віце-прем’єр.

Так само, на його думку, потрібно зробити і з Львівським аеропортом. Як зазначив урядовець, конкурс по цьому об’єкту буде оголошено у липні, однак “прогноз невтішний”.

Крім цього, І.ВАСЮНИК вважає за потрібне задовольнити прохання представників Харкова і надати з державного бюджету 206 млн. грн. для завершення реконструкції стадіону “Металіст” до Євро-2012. “Уряд має бути готовим надати ці кошти Харкову, бо все інше там роблять за власні кошти і реально не зможуть профінансувати додаткові роботи”, – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після останньої перевірки харківського стадіону “Металіст” інспектори УЄФА вказали на низку недоліків, усунення яких потребує додаткового фінансування, понад визначені проектні показники. У зв’язку з цим, влада міста звернулася до уряду з проханням надати з коштів державного бюджету 206 млн. грн. для приведення стадіону у відповідність з вимогами УЄФА.