Україна може підписати «Відкрите небо» вже наприкінці року

Керівник Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ не виключає, що наприкінці цього року Україна зможе підписати угоду про «Відкрите небо».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам в аеропорту «Бориспіль».

«Цього року ми плануємо черговий раунд переговорів (з Єврокомісією про «Відкрите небо» - УНІАН). Взагалі в ідеалі, якщо ми зможемо погодити з ЄК усі умови перехідного періоду, то цього року, в грудні, можливо, буде підписання. Але обов`язково існуватиме перехідний період, коли це почне працювати», - сказав О.ДАВИДОВ.

На його думку, період переходу на повноцінне функціонування авіації України в умовах «Відкритого неба» може становити 3-4 роки.

За словами керівника Державіаадміністрації, ідеальним було б завершення даного періоду до моменту проведення Євро-2012, водночас він висловив сумнів у можливості цього.

«Думаю, технологічно ми своє законодавство не зможемо (підготувати – УНІАН), враховуючи наші процеси у Верховній Раді», - сказав О.ДАВИДОВ.

Як повідомляв УНІАН, європейська програма “Відкрите небо” передбачає, що всі авіакомпанії країн, які до неї приєдналися, конкурують на рівних умовах. Тобто будь-яка авіакомпанія літає не з дозволу, який вона повинна одержати в кожній країні, куди збирається літати, а в порядку попереднього сповіщення.

Угода про "Відкрите небо" стане черговим етапом на шляху створення єдиного авіаційного простору між Україною і ЄС .