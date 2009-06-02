Суркіс вже скористався останнім шансом зберегти Євро для України

Президент Федерації футболу Григорій СУРКІС заявляє, що 13 травня під час засідання виконкому УЄФА з визначення міст-господарів чемпіонату Європи з футболу «скористався останнім шансом зберегти Євро-2012 для України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.СУРКІС сказав сьогодні під час засідання Координаційної ради з питань підготовки та проведення Євро-2012.

Він зазначив, що під час попередніх засідань виконкому УЄФА стосовно підготовки України до Євро-2012 він використовував увесь свій авторитет для того, щоб наша держави не втратила права на проведення турніру. Так само, за його словами, 13 травня спрацював його авторитет і йому «вдалося в кулуарних розмовах відстояти головну позицію – паритетний розподіл міст-господарів між Україною та Польщею».

«13 травня я скористався останнім шансом зберегти Євро-2012 для України і вже 30 листопада високе журі не зважатиме на мою позицію й керуватиметься виключно власними аргументами і своєю інтуїцією», - сказав Г.СУРКІС.

За його словами, подальша доля турніру залежить від зусиль центральної та місцевої влади України.

Президент ФФУ зауважив, що у випадку несвоєчасної підготовки українських міст формат турніру може бути змінений з 4 х 4 (чотири українських, чотири польських міста) на 4 х 2 або 6 х 2, але не на користь України.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня виконком УЄФА для проведення Євро-2012 визначив по чотири міста в Україні і Польщі. Разом з тим українським містам відведено термін до 30 листопада для підтвердження гарантій своєчасної підготовки інфраструктури до турніру. Для цього УЄФА надіслав владі Києва, Донецька, Харкова і Львова листи, в яких визначено проблемні питання, що мають бути вирішені до кінця осені.