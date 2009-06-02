Президент вимагає розібратися з територією біля Олімпійського

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду і міської влади Києва терміново врегулювати питання належності прилеглої до НСК «Олімпійський» території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання Координаційної ради з питань підготовки та проведення Євро-2012.

Глава держави підкреслив, що єдиним власником спорткомплексу і прилеглої до нього території є Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту. Разом з тим, зауважив він, останнім часом було прийнято «ряд рішень, якими має зацікавитися прокуратура, внаслідок чого було втрачено низку території».

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що відновлення єдиного комплексу НСК «Олімпійський» є головною вимогою УЄФА до проведення в Києві фіналу Євро-2012. У зв’язку з цим він доручив міністру спорту Юрію ПАВЛЕНКУ якнайшвидше погодити у законодавчому порядку алгоритм відновлення цілісності спорткомплексу.

За словами Президента, є два шляхи – «мирне врегулювання чи адміністративне». В.ЮЩЕНКО підкреслив, що потрібно вибрати той шлях, який буде найшвидшим і найбільш ефективним. Крім цього, він звернув увагу, що Мінспорту має долучити до розв’язання цього питання київську міську владу і представників компаній, що отримали земельні ділянки, які повинні належати НСК «Олімпійський».

Зі свого боку Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що наразі вже розроблено законопроект щодо відновлення цілісності НСК «Олімпійський» і вже завершується його погодження із зацікавленими міністерствами і відомствами. Ю.ПАВЛЕНКО, зокрема, зазначив, що однією з основних вимог УЄФА є створення зони гостинності для VIP-партнерів УЄФА поблизу НСК на площі у 45 квадратних метрів. Він також зазначив, що наразі це питання є проблемним і поінформував, що для його вирішення потрібна спільна позиція з КМДА.

Як повідомляв УНІАН, відновлення цілісності НСК «Олімпійський» і створення на прилеглій до нього території зон гостинності є головною умовою проведення фінального матчу Євро-2012 у столиці України.