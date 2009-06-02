Раду попросять прийняти закони з підготовки до ЧЄ-12

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує Координаційній раді з питань підготовки до Євро-2012 звернутися до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з проханням найближчим часом розглянути і прийняти закони, необхідні для покращення підготовки до турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час засідання Координаційної ради з питань підготовки до Євро-2012.

За словами глави держави, в парламенті наразі перебуває сім проектів законів, спрямованих на покращення і прискорення підготовки інфраструктури до проведення Євро-2012 в Україні. Глава держави вважає, що Верховна Рада має «виділити один день парламентської роботи для прийняття цих семи важливих законів».