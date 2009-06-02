Ющенко хоче засідання уряду по Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює проведення окремого засідання уряду, присвяченого підготовці та проведенню в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання Координаційної ради з питань підготовки та проведення Євро-2012.

«Я пропоную Координаційній раді звернутися до уряду й ініціювати позачергове або чергове засідання, присвятити його виключно питанням проведення Євро-2012», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що одним із головних блоків такого засідання має бути врегулювання видачі урядових гарантій на реалізацію проектів до чемпіонату. За словами Президента, «без рішення уряду всі емоції й аргументи по даному питанню є неадекватними і неефективними».

В.ЮЩЕНКО, зокрема, звернув увагу на відсутність достатнього фінансування робіт на об’єктах транспортної інфраструктури, зобов’язання за якими має уряд.

Він також запропонував за необхідності запросити на засідання уряду з Євро-2012 представників Рахункової палати, аби гарантувати планове фінансування підготовки об’єктів до турніру.

Глава держави підкреслив, що підготовка інфраструктури чотирьох міст-господарів Євро-2012 є виключно компетенцією Кабінету міністрів.

«Якщо уряд блокує підготовку до Євро-2012, то нехай він так і заявить, що це не його пріоритет», - зазначив він.

Крім того, В.ЮЩЕНКО звернув увагу на необхідність якнайшвидшого корегування Державної цільової програми з підготовки до Євро-2012. На його переконання, потрібно терміново скорегувати джерела фінансування запланованих проектів.

Глава держави наголосив, що на сьогодні є домовленості зі світовими фінансовими установами про надання кредитів за умови державних гарантій. Саме тому, сказав він, уряд має виступити гарантом перед цими установами щодо повернення отриманих коштів.

Президент також підкреслив, що в нинішніх умовах навіть звичайних гарантій уряду може бути достатньо для запуску інших механізмів фінансування об’єктів до Євро-2012 в чотирьох українських містах.