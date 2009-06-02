Експеримент з п`ятьма арбітрами продовжать в Лізі Європи

Експеримент з використанням п`яти арбітрів для роботи на матчах продовжиться в Лізі Європи УЄФА-2009/10. Відповідну пропозицію президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ затвердив виконком ФІФА на зустрічі в Нассау на Багамських островах, передає uefa.com.

На щорічній генеральній зустрічі Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), що відбулася раніше, цей орган, який регулює правила футболу, дозволив продовжити експеримент. Окрім головного рефері в полі і двох його асистентів на бічних лініях, до роботи залучатимуться ще два помічники. Вони будуть розташовуватися за лицьовими лініями і приділятимуть особливу увагу подіям у штрафній, таким як порушення або неспортивна поведінка.

Нова серія експериментів буде проведена в матчах Ліги Європи, що забезпечить новому турніру УЄФА додаткову увагу публіки в наступному сезоні.

Вперше подібна система роботи суддів була успішно випробувана минулої осені - на міні-турнірах відбіркового раунду чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років. І самі судді, і спостерігачі дали про неї виключно позитивні відгуки. Одержавши звіт про проведення експерименту, члени IFAB дали ФІФА добро на його продовження вже в професійній лізі.

Як відзначив М.ПЛАТІНІ, всі згодні з тим, що суддям потрібна допомога. “Футбол стає все швидшим, фізична форма гравців - кращою. Тому часто завдання арбітра є надзвичайно важким. Дві додаткові пари очей, що стежать за штрафною, - цінна допомога рефері”, - сказав президент УЄФА. Він переконаний, що такий захід підвищить упевненість суддівської бригади і збільшить її чисельність, дозволяючи при цьому грі йти своїм ходом.