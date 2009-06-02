У Харкові сподіваються вже в липні остаточно переконати Платіні

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ сподівається, що в липні Харків відвідає президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ, якому місто надасть переконливі гарантії своєчасної підготовки до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, про це губернатор заявив у інтерв`ю обласному радіо.

"Стадіон в першому наближенні буде готовий до 25 липня, з тим, щоб вже в серпні грати на "Металісті" матчі Ліги Европи. А до 30 листопада - контрольної дати, обговореної з УЄФА, це вже буде не стадіон, а "цукерочка", це буде витвір мистецтва", - переконаний А.АВАКОВ. Він вважає, що після реконструкції "Металіст" стане одним з кращих стадіонів України.

"Після київського стадіону, який зараз будується, на 65 тисяч місць і після донецької "Донбасс-Арени", яка буде здана в експлуатацію наприкінці серпня на 50 тисяч, третім буде харківський "Металіст" - 42 тисячі глядацьких місць", - зазначив керівник області.

Після реконструкції, упевнений він, стадіон стане не тільки місцем відпочинку харків`ян, але і предметом їх гордості. "А з погляду ЄВРО-2012, він буде одним з кращих об`єктів", - підсумував А.АВАКОВ.

Крім того, губернатор повідомив, що в липні цього року до Харкова очікується приїзд президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ.

"Ми чекаємо, що в липні місяці у нас буде Мішель ПЛАТІНІ з одноденною інспекційною поїздкою. Думаю, що він подивиться і побачить, що Харків - це місто, за яке потрібно боротися УЄФА, щоб тут проходив ЄВРО-2012, а не так, щоб ми боролися", - пожартував А.АВАКОВ, додавши, що і обласна, і міська влада цілком задоволені темпами підготовки міста до європейської футбольної першості.