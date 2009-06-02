Ющенко сьогодні проведе засідання Координаційної ради з Євро-2012

Сьогодні о 15.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО головуватиме на засіданні Координаційної ради з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання відбудеться у Секретаріаті Президента (вул. Банкова, 11).

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