Тимощук відіграє в Баварії мінімум три сезони

Анатолій Тимощук відіграє в Мюнхені мінімум три сезони. Як з`ясував "Спорт-Экспресс", капітан "Зеніту" уклав контракт з "Баварією" на три роки.

За інформацією інтернет-видання, угода 30-річного опорного хавбека з "Баварією" підписана за схемою "3+1" - до обов`язкового терміну може бути доданий ще рік у разі згоди сторін. Вчора на офіційному сайті бундесліги з`явився список трансферів, які вона повинна затвердити і зареєструвати під час міжсезоння, що розпочалося. У ньому присутній і Тимощук.