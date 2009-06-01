Анчелотті очолить ”Челсі”

Новим головним тренером "Челсі" стане Карло АНЧЕЛОТТІ. Лондонський клуб підтвердив, що 49-річний італійський фахівець підпише контракт на три роки і вступить на посаду 1 липня, передає

До вчорашнього дня К.АНЧЕЛОТТІ протягом восьми років очолював "Мілан". У останньому матчі під його керівництвом "россонері" з рахунком 2:0 здолали "Фіорентину" і завоювали путівку в Лігу чемпіонів УЄФА.

На своєму новому посту італійський фахівець змінить Гуса ХІДДІНКА, який в неділю привів синіх до перемоги у фіналі Кубка Англії над "Евертоном". Голландець пропрацював на тренерському містку "аристократів" загалом 15 тижнів, починаючи з лютого, коли до відставки був відправлений Луіс Феліпе СКОЛАРІ, і тепер зосередиться на роботі зі збірною Росії.

К.АНЧЕЛЛОТІ - один з шести чоловік, якому вдавалося вигравати Кубок Європейських чемпіонів у якості гравця (1989, 1990) і в ролі тренера (2003, 2007).