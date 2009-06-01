Газзаєв хотів би бачити Шевченка у складі київського «Динамо»

Новий головний тренер футбольного клубу «Динамо» (Київ) Валерій ГАЗЗАЄВ хотів би бачити Андрія ШЕВЧЕНКА у складі цієї команди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Москві

В.ГАЗЗАЄВ сказав: «Що стосується ШЕВЧЕНКА, то він справді великий гравець, тут навіть сумніватися не випадає – він з категорії зірок світового значення».

Він відзначив, що йому складно поки що відповісти на запитання про перехід А.ШЕВЧЕНКА в «Динамо», тому що він не знає позиції самого гравця. «Але звичайно, такі гарні гравці необхідні (команді), вони завжди приносять користь, тим більше з таким великим авторитетом», - заявив В.ГАЗЗАЄВ.