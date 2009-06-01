Ахметов і Срна вибачилися перед уболівальниками за Кубок України
12:53, 01 червня 2009Футбол 2012
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Під час святкування перемоги в КУЄФА
|Рінат Ахметов
Про це вони сказали 31 травня в Донецьку під час багатолюдних урочистостей, присвячених завоюванню «Шахтарем» Кубка УЄФА.
|Даріо Срна
Пряму телетрансляцію свята вела телекомпанія «Україна».
Як повідомляв УНІАН, 31 травня в Дніпропетровську полтавська "Ворскла" виграла у "Шахтаря" фінальний матч Кубка України з футболу. Переможний гол у матчі на 49-й хвилині забив Василь САЧКО. Полтавська команда вперше в своїй історії стала володарем Кубка України.
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