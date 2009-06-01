Ахметов і Срна вибачилися перед уболівальниками за Кубок України

Президент ФК «Шахтар» (Донецьк) Рінат АХМЕТОВ і капітан команди Даріо СРНА вибачилися перед уболівальниками за те, що команда не змогла завоювати Кубок України.

Про це вони сказали 31 травня в Донецьку під час багатолюдних урочистостей, присвячених завоюванню «Шахтарем» Кубка УЄФА.

«Вибачте нас за Кубок України. А що стосується Кубка УЄФА, ми вам його обіцяли, а ви його заслужили!», - сказав Р. АХМЕТОВ.

Пряму телетрансляцію свята вела телекомпанія «Україна».

Як повідомляв УНІАН, 31 травня в Дніпропетровську полтавська "Ворскла" виграла у "Шахтаря" фінальний матч Кубка України з футболу. Переможний гол у матчі на 49-й хвилині забив Василь САЧКО. Полтавська команда вперше в своїй історії стала володарем Кубка України.