Шахтар віддав Моренно в оренду німецькому Вердеру

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) віддав в оренду німецькому ФК «Вердер» (Бремен) нападаючого Марсело МОРЕНО за 2 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі «Шахтаря».

Згідно повідомлення, документи щодо переходу болівійського легіонера клуби вже підписали. Термін оренди становитиме один рік. М. МОРЕНО приєднається до своєї нової команди 2 липня поточного року.

У прес-службі додали, що цікавість до М.МОРЕНО німецький клуб проявляв ще рік тому. Проте донецький клуб випередив представника Бундесліги і купив болівійського нападаючого за 9 млн. євро. Проте, «Вердер» не випускав футболіста з поля зору і після фінального матчу на Кубок УЄФА почав з «Шахтарем» переговори щодо переходу футболіста.

Як повідомляв УНІАН, напередодні інформацію про перехід М. МОРЕНО в німецький клуб озвучив головний тренер «Шахтаря» Мірча ЛУЧЕСКУ. За його словами, болівійця віддають в оренду «з огляду на те, що він не повністю адаптувався до чемпіонату України».

З приводу того, чи будуть інші зміни у складі команди найближчим часом, наставник «гірників» зазначив, що «передумов говорити про це поки немає».

«Президент клубу спробує зробити все можливе, щоб ті гравці, які у нас є, залишилися тут мінімум ще на рік», - зазначив М.ЛУЧЕСКУ.