Через низькі тарифи Київенерго може не підготувати електромережі

АК «Київенерго» заявляє, що рішення Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) про вилучення із структури тарифів компанії прибутку і відповідне зниження їх рівня ставить під загрозу виконання заходів, пов`язаних з проведенням у Києві Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова правління АК «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, згідно з рішенням, прийнятим 27 травня НКРЕ, з тарифів компанії було вилучено близько 30 млн. грн. прибутку, що призначалися на виконання інвестиційної програми.

«Прибуток є джерелом інвестпрограми. Компанія буде змушена на ту ж величину зменшити інвестпрограму, і без того недостатню. І всі заходи, які були заплановані, будуть виконані в неповному обсязі. Насамперед це стосується розвитку і модернізації електричних мереж. Враховуючи, що Київ залишається поки єдиним містом, якому підтверджена участь у Євро-2012, ця ситуація лякає і викликає в компанії тривогу», – сказав він.

Утім, зазначив голова правління, технічна дирекція «Київенерго» вже приступила до перегляду заходів інвестпрограми, при цьому насамперед, найімовірніше, буде зменшена та її частина, яка передбачає розвиток і модернізацію електромереж.

Е.СОКОЛОВСЬКИЙ також додав, що НКРЕ досі ніяк не відреагувала на пропозицію компанії вивести захід, пов`язаний з підготовкою до Євро-2012, в окремий інвестиційний проект з урахуванням відповідних коштів у структурі тарифу компанії.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня ц.р. Національна комісія регулювання електроенергетики переглянула тарифи більшості енергозабезпечуючих компаній на передачу і постачання електроенергії з 1 червня ц.р.

Згідно з рішенням, тарифи знижені за рахунок вилучення з інвестпрограм витрат з прибутку, що призначалися на виробничі інвестиції в рамках виконання інвестпрограм. Зниження тарифів обленерго дало можливість НКРЕ переглянути рівень прогнозної оптової ціни для забезпечення фінансової підтримки генеруючих компаній.

Тариф АК «Київенерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижено на 10,95% – до 2,44 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 10,89%, до 31,25 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 10,24% – до 2,28 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 10,39%, до 11,38 грн. за МВт/год.