До Євро-2012 у Києві збудують 5 нових електропідстанцій

Київська міська державна адміністрація забезпечить будівництво у Києві 5 нових електропідстанцій потужністю 110 кВт до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, для збільшення енергетичних потужностей столиці необхідно вирішити 2 проблеми. Першу - прокладення від атомних станцій ліній електропередач – вирішує Міністерство палива й енергетики. Другу – будівництво у місті нових електропідстанцій – взяв на себе Київ. П’ять підстанцій, зокрема, мають бути побудовані згідно з програмою підготовки до Євро-2012.

Як поінформував А.ГОЛУБЧЕНКО, для двох з п’яти підстанцій – “Олімпійської” і “Європейської”, замовниками яких виступила КМДА, наразі виділяються земельні ділянки.

“Така ж ситуація по “Київенерго” (по підстанціях, замовником яких є “Київенерго” – УНІАН) – вони закінчують виділення земельних ділянок. Ми взяли на себе зобов’язання їм допомогти у деяких питаннях. У цілому ж до 2012 року ми забезпечимо введення відповідних потужностей”, - додав він.

Разом з тим, за його словами, після будівництва підстанцій необхідно буде вирішити ще одну проблему – рівномірний розподіл по районах.

Як повідомлялося, згідно зі Схемою розвитку електричних мереж 35 кВт і вище у Києві до 2020 року, розробленою інститутом «Київгенплан», до 2012 року в місті потрібно побудувати 11 нових підстанцій на 110 кВт, реконструювати 8 існуючих, а також прокласти чотири лінії електропередач потужністю 110 кВт. Їх вартість на сьогоднішній день оцінюється в 2,7 млрд. грн., проте енергетики не можуть почати роботи, поки Київрада не затвердить документ.