Ющенко написав Тимошенко про розвиток інфраструктури міст

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності реалізації першочергових заходів розвитку інфраструктури міст, що прийматимуть Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у листі до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО глава держави наголошує, що відповідно до вимог, висловлених УЄФА за підсумками засідання Виконавчого комітету 12-13 травня 2009 року, та зважаючи на необхідність збереження рівної кількості міст України і Польщі для проведення європейської першості з футболу 2012 року, нині є невідкладною необхідність зосередження уваги на реалізації першочергових заходів розвитку інфраструктури міст (стадіони, аеропорти, комунальні дороги тощо) та своєчасному фінансуванні зазначених об`єктів з державного бюджету.

Відтак, надзвичайно актуальним є завершення коригування показників діючих програмно-планових документів, зокрема, Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з урахуванням пропозицій приймаючих регіонів, та забезпеченні пріоритетного фінансування об`єктів, введення в експлуатацію яких заплановано на 2009 рік, зазначає В.ЮЩЕНКО.

Президент окремо зауважив, що результати його зустрічі з головою Харківської обласної державної адміністрації Арсеном АВАКОВИМ та Харківським міським головою Михайлом ДОБКІНИМ 27 травня засвідчили наявність низки суттєвих проблем у підготовці регіону до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Враховуючи зазначене, а також з метою належної підготовки інфраструктури Харківської області та Харкова В.ЮЩЕНКО просить опрацювати питання щодо фінансування в поточному році будівництва стадіону комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст», реконструкції злітно-посадкової смуги «Міжнародного аеропорту «Харків», капітального ремонту і реконструкції комунальних доріг міста.

Глава держави просить уряд вжити дієвих заходів щодо урегулювання порушених питань та поінформувати його про результати проведеної роботи.