Квасневський не сумнівається, що Євро пройде в 4-х польських і 4-х українських містах

Польща не сумнівається, що Євро-2012 відбудеться в чотирьох польських і чотирьох українських містах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав колишній президент Польщі Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ у Дніпропетровську на прес-конференції у рамках зустрічі ділових кіл України і Польщі (за участю екс-президента України Леонід КУЧМИ та О.КВАСНЕВСЬКОГО).

«Я заявляю від імені Президента та уряду Польщі, що з боку нашої країни немає жодної гри та очікувань, що буде по іншому, ніж проведення чемпіонату з футболу паритетно 4Х4 міста», - зазначив О.КВАСНЕВСЬКИЙ.

За його словами, наразі підготовки до Євро-2012 в Польщі проходить «більш-менш непогано».

При цьому він зауважив, що деякі складнощі в Польщі існують щодо швидкісних доріг, а також аеропортів.

Разом з тим, за словами екс-президента Польщі, польський уряд та регіональна влада дають кошти на проведення реконструкції та будівництва об’єктів інфраструктури.

О.КВАСНЕВСЬКИЙ наголосив, що жодне спортивне змагання на світовому чи європейському рівні не готується лише за кошти інвесторів. В цьому активну участь бере держава. Як приклад, він назвав Німеччину та Італію.

Екс-президент Польщі також повідомив що він був сьогодні вражений після відвідання Дніпропетровського стадіону «Арена-Дніпро».

«Поки ні в Польщі, ні в Україні такого стадіону, як у Дніпропетровську, немає», - підкреслив О.КВАСНЕВСЬКИЙ.