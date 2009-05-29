Луческу став «Почесним громадянином Донецька»
Може й грамоту отримає
Сьогодні в Донецьку 33 позачергова сесія міської ради присвоїла головному тренеру футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Мірчі ЛУЧЕСКУ звання «Почесний громадянин міста Донецька».
Як повідомили УНІАН у міськраді, наставник «гірників» удостоєний звання «за вагомий внесок у завоювання Кубка УЄФА, розвиток і популяризацію вітчизняного футболу, зміцнення авторитету міста Донецька, Донецької області і України в світі».
Крім того, сесія прийняла рішення клопотати перед міським головою про нагородження членів команди Грамотою міської ради «За заслуги перед містом» з врученням почесного знаку.
У 2006 році, у зв`язку із 70-річчям з дня утворення футбольного клубу «Шахтар», звання «Почесний громадянин міста Донецька» був удостоєний президент клубу Рінат АХМЕТОВ.