Луческу став «Почесним громадянином Донецька»

Сьогодні в Донецьку 33 позачергова сесія міської ради присвоїла головному тренеру футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Мірчі ЛУЧЕСКУ звання «Почесний громадянин міста Донецька».

Як повідомили УНІАН у міськраді, наставник «гірників» удостоєний звання «за вагомий внесок у завоювання Кубка УЄФА, розвиток і популяризацію вітчизняного футболу, зміцнення авторитету міста Донецька, Донецької області і України в світі».

Крім того, сесія прийняла рішення клопотати перед міським головою про нагородження членів команди Грамотою міської ради «За заслуги перед містом» з врученням почесного знаку.

У 2006 році, у зв`язку із 70-річчям з дня утворення футбольного клубу «Шахтар», звання «Почесний громадянин міста Донецька» був удостоєний президент клубу Рінат АХМЕТОВ.