Черновецький закликає Київраду вирішувати проблеми, а не чубитися

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликає всіх депутатів Київради припинити політичні чвари та присвятити всі сили подоланню кризи. Про це він заявив сьогодні, виступаючи на сесії міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами мера столиці, "криза - це не час для чвар. Це час для мобілізації всіх без винятку сил, коли ми повинні вирішувати насущні проблеми киян і нести всю повноту відповідальності за ухвалені рішення".

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, "ми повинні припинити політичні чвари та присвятити всі свої сили подоланню тієї тяжкої ситуації, в якій опинилася вся країна, і Київ зокрема. Я закликаю всіх депутатів Київради поставити основним завданням інтереси киян".

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нагадав, що менш як за три роки "нам вдалося збільшити бюджет Києва в 5 разів. Завдяки низці соціальних програм, сотні тисяч киян щомісяця отримували матеріальну допомогу з міської скарбниці та муніципальні доплати столичним вчителям і медикам у розмірі 20% окладу. Вперше за 10 років почали відкриватися нові школи, дитячі садки. Запущена й на повну потужність працює програма будівництва спортивних і дитячих майданчиків".

За словами мера, Київ – єдине місто, де будується і надається людям безплатне житло. Почалося реальне реформування і фінансування житлово-комунального господарства міста і боротьба з незаконним будівництвом. Колосальна робота була виконана щодо забезпечення киян зручним, безпечним і доступним транспортом. У бюджеті міста передбачено ресурси на найважливіші інфраструктурні проекти.

Водночас Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ визнав, що зменшилася дохідна частина бюджету, при цьому суттєво зросли ціни на газ та інші енергоносії, але пообіцяв, що "при цьому тарифи в Києві залишаться найнижчими в країні".

Він також зазначив, що всі кияни, які потребують підтримки – пенсіонери, інваліди, бюджетники, багатодітні сім`ї та багато інших "і далі платитимуть за старими тарифами. Я виконаю дані мною обіцянки – ці люди були і будуть під моїм особистим захистом і опікою".

Водночас Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив про безпідставне вилучення з бюджету міста 7,5 млрд. грн.

"7,5 мільярдів гривень, які цього року безпідставно вилучили з бюджету Києва у бюджет країни – це фактично грабіж кожного киянина, - сказав київський міський голова. - Вже майже півроку тому ми надіслали звернення до Президента України, прем`єр-міністра України, до всіх фракцій Верховної Ради України з вимогою переглянути бюджет на користь простих киян і скасувати ці необгрунтовані вилучення".

При цьому мер міста заявив, що не зупиниться, поки ці вимоги не буде виконано. "Пріоритетними для мене завжди були й залишаються соціальне забезпечення киян, підтримка і стимулювання бізнесу, зокрема малого й середнього, підготовка до зустрічі гостей і проведення матчів і фіналу Євро-2012", - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер повторив, що він "повністю відкритий для діалогу" і "вислуховуватиме і підтримуватиме пропозиції всіх депутатів і політичних сил, спрямовані на подолання кризи та поліпшення справ у будь-якій галузі господарства столиці. Ми повинні бути згуртованими як ніколи і діяти як єдина команда".